Ronnie O'Sullivanista ikävä tieto – suomalaisille viime hetken jättipettymys

Snookerin supertähtien odotettu kohtaaminen on jouduttu siirtämään Ronnie O'Sullivanin sairastumisen vuoksi.

O'Sullivanin ja John Higginsin oli tarkoitus kohdata ylihuomenna lauantaina Helsingin Messukeskukseen rakennetulla 3 000-paikkaisella areenalla. Ohjelmassa olisi ollut kaksi näytösottelua.

Tapahtuma on jouduttu siirtämään vain kahden päivän varoitusajalla O'Sullivanin sairastumisen vuoksi. Asian vahvistaa MTV Urheilulle tapahtumajärjestäjä Robin Hull.

– Tämä on supervaikea tilanne, etenkin lipun ostaneille. Tässä on hankalaa mitään lohdutella. Jos sanon, että tapahtumajärjestäjänä tämä hieman mutkistaa asioita, niin se on alakanttiin muotoiltu, Hull kommentoi.

Korvaava ajankohta ei ole vielä tiedossa. Hullin mukaan kokonaisuutta selvitetään parasta aikaa.

O'Sullivan on ollut viime aikoina otsikoissa, sillä tähtipelaaja on vetäytynyt useista snookerin kärkitapahtumista terveyssyistä. Eilen hänen kerrottiin jäävän pois ensi viikolla kisattavasta German Masters -turnauksesta.

Helsingin tapahtumasta vetäytymisestä uutisoi ensimmäisenä Yle Urheilu.