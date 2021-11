Rokotteen ottajissa selvä pomppaus, raportoi THL – tuhannet suomalaiset hakivat ensimmäisen koronapiikkinsä

Nousu on merkittävä, sillä koko edeltävän viikon ensimmäisen rokotteen saaneiden määrä kohosi samalla kuuteentoistatuhanteen (+16 437).

Toisia rokotusannoksia on raportoitu tänään annetun 16 022 kappaletta ja kolmansia 27 956. Yhteensä uusia annettuja rokotuksia on raportoitu tänään 51 264 kappaletta.

Kaksi koronarokotetta on THL:n mukaan saanut nyt lähes neljä miljoonaa henkilöä, mikä on 81,6 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä. Kaksi rokotusta ottaneet katsotaan täyden rokotesuojan saaneiksi.

Ensimmäisen annoksen saaneita on nyt noin 4,24 miljoonaa eli 86,6 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä.

Kolmannen rokoteannoksen saaneita on lähes 234 000 eli 4,8 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä.

Tartuntamäärät nousussa

Koronaepidemian neljäs aalto on jatkanut samalla kiihtymistään. Tänään on raportoitu 1 406 uudesta tartunnasta.

Kahden viime viikon aikana koronatartuntoja on raportoitu yhteensä hieman yli 14 000, mikä on yli 4 200 tapausta enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Taudin ilmaantuvuus on nyt yli 250 tapausta jokaista sataatuhatta asukasta kohden. Edeltävien kahden viikon ilmaantuvuus oli noin 177.

Sairaalahoidossa on 336 koronapotilasta, joista tehohoidossa on 44.

Suomessa on raportoitu seitsemän uutta koronavirukseen liittyvää kuolintapausta. Viimeisen viikon ajalta kuolemantapauksia on raportoitu 60. Kaikkiaan Suomessa on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin 1 309 henkilöä.