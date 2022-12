Lauri Markkaselle komeat lukemat – suomalaistähti johdatti taas Utahin voittoon

Utahtin voittotahti on alkukauden hurjastelun jälkeen tasaantunut. Viimeisten kolmen viikon aikana joukkue on voittanut 12 ottelustaan vain neljä. Indiana-voitto oli Utahille viiden ottelun tappioputken jälkeen toinen peräkkäinen, ja joukkue on nyt läntisessä konferenssissa kuudentena.