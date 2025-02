Utah Jazz soi taas haikeassa mollissa – Lauri Markkanen uurasti ja upotti pisteitä

Suomalaistähti Lauri Markkasen edustama Utah Jazz hävisi koripallon NBA:ssa Phoenix Sunsille jatkoajan päätteeksi 127–135.

Selkävamman takia edellisen ottelun huilannut Markkanen urakoi lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa hurjat 39.31 minuuttia, pussitti 20 pistettä ja kahmi seitsemän levypalloa. Lisäksi hän tilastoi yhden riiston ja syötti yhden korin.

Utah on länsilohkossa toiseksi viimeisenä ja on voittanut vain 12 ottelua 50:stä. Tammikuussa Utah hävisi kahdeksan ottelua peräkkäin, mutta helmikuun neljästä ottelusta joukkue on voittanut kaksi.

Peräkkäiset ottelut Utah on onnistunut voittamaan viimeksi yli kuukausi sitten, eikä tämä onnistunut nytkään, vaikka Markkanen kasvatti varsinaisen peliajan loppuhetkillä kahdella vapaaheitollaan johdon lukemiin 122–119.

Phoenixin Grayson Allen tasoitti viimeisen sekunnin kolmosellaan ja venytti pelin jatkoajalle.