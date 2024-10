Rokkikukko Michael Monroesta on tylsää, kun ihmiset luopuvat tyylistään vanhentuessaan: "Ole se henkilö, joka olet alusta lähtien ollut"

Suomalaisen Hanoi Rocks -rockyhtyeen Two Steps from the Move -menestysalbumin julkaisusta tuli tänä vuonna kuluneeksi 40 vuotta. Hanoi Rocksin nokkamiehenä tunnetuksi tullut rokkari Michael Monroe vieraili torstaiaamuna Huomenta Suomessa, jossa hän kertoi urakuulumisiaan ja tunnelmoi Two Steps from the Move -albumin nelikymppisiä.

Monroe kertoi, että albumin 40-vuotisjuhlaa on jo vietetty Japanin Tokiossa järjestetyssä konsertissa, jossa Hanoi Rocks esitti koko Two Steps from the Move -albumin.

– Siinä on pari biisiä, joita Hanoi ei ole ikinä soittanut livenä. Tokiossa vedimme koko albumin alusta loppuun, hän kertoi.

Suomessa Two Steps from the Move -konsertit järjestetään Helsingin Kulttuuritalolla 7. joulukuuta ja Tampereen Pakkahuoneella 8. joulukuuta. Tampereen konsertti osuu merkittävälle päivälle, sillä silloin tulee kuluneeksi 40 vuotta Hanoi Rocksin rumpalin Nicholas "Razzle" Dingleyn tapaturmaisesta kuolemasta.

Vuoden 1984 joulukuussa yhdysvaltalaisbändi Mötley Crüen laulaja Vince Neil ajoi Kalifornian Redondo Beachilla humalassa kolarin, jossa kyydissä ollut Razzle menehtyi välittömästi. Traaginen tapahtuma katkaisi Hanoi Rocksin nousun kansainvälisissä rock-piireissä.

" Minusta on kivempaa, kun on erilaisuutta"

Monroe kertoi haastattelussa pohtineensa jälkikäteen usein muun muassa sitä, miten hieno tyyli Hanoi Rocks -yhtyeellä oli.

– Siihen aikaan oli usein nahkaa ja niittejä, eikä paljoa mielikuvitusta, mutta meillä oli tosi omanlainen ja värikäs tyyli. Kaikki olimme vahvoja persoonia. Se oli todella ainutlaatuinen bändi, hän lausui.

62-vuotias Monroe on pitänyt kiinni rock-henkisestä tyylistään jo vuosikymmenet. Hän aikoo jatkaa samalla kaavalla loppuun saakka. Rokkarista on tylsää, kun ihmiset luopuvat tyylistään vanhentuessaan.

– Ole se henkilö, joka olet alusta lähtien ollut ja pysy siinä, hän kehotti.

– Minusta on kivempaa, kun on erilaisuutta. Kaikilla on oma tyyli. Joillekin sopii siilitukka, farkut ja t-paita, se on heidän tyylinsä. En tarkoita, että kaikkien pitäisi olla minun näköisiäni, minun tyylinihän on todella friikki, suurimmalla osalla ihmisistä se näyttäisi hassulta. Kaikilla on oma juttunsa, minusta se on paljon kivempaa. Kaikki saavat olla omia itsejään, hän jatkoi.