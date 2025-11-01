Entinen Jackass-tähti ja ammattiskeittaaja Bam Margera on omien sanojensa mukaan vieraillut Suomessa yli 40 kertaa. Hän kertoo rakastavansa suomalaista rock-musiikkia, skeittikulttuuria ja saunaperinnettä.
– Suomessa minua kutsutaan suurimmaksi suomalaiseksi, joka ei ole suomalainen, hyväntuulinen Margera sanoo MTV:lle videopuhelun välityksellä Los Angelesista.
Suomalaisista bändeistä Margera mainitsee muun muassa The 69 Eyesin, Nightwishin, Mannan, Negative-yhtyeen sekä helsinkiläisbändi Barbe-Q-Barbiesin ja bändin entisen solistin Niki Rockin.
Margera julkaisi juuri Lost Boys Never Die! -dokumenttielokuvan, joka kertoo suomalaisyhtye The 69 Eyesin Lost Boys -musiikkivideon tekemisestä.
– Suomesta tulee niin paljon bändejä, joilla on juuri se soundi, jota etsin. Amerikassa kaikki tuntuu ohjelmoidulta ja miksatulta radiota varten, en tykkää siitä.
Margera kertoo myös rakastavansa suomalaista saunakulttuuria.
– Rakastan perinnettä kun ollaan saunassa lumimyrskyn aikana, ja sitten kaikkien on pakko juosta ulos lumeen ja avantoon. Aluksi pelkäsin sitä, mutta kun tein sen, tunsin oloni virkeäksi ja virkistyneeksi. Nyt teen sitä koko ajan, Margera sanoo.
Margera on ollut virallisesti raittiina vuoden ja sanoo rakentavansa oman saunan kotipihalleen, jotta voisi jatkaa perinnettä myös kotimaassaan Yhdysvalloissa.