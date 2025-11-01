



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Bam Margera kertoo MTV:lle hulluimman Suomi-muistonsa: "Ei välitä mistään" 3:38 Margera puhui haastattelussa myös raitistumisestaan. Julkaistu 54 minuuttia sitten Petri Tyynmaa petri.tyynmaa@mtv.fi Entinen Jackass-tähti ja ammattiskeittaaja Bam Margera on omien sanojensa mukaan vieraillut Suomessa yli 40 kertaa. Hän kertoo rakastavansa suomalaista rock-musiikkia, skeittikulttuuria ja saunaperinnettä. – Suomessa minua kutsutaan suurimmaksi suomalaiseksi, joka ei ole suomalainen, hyväntuulinen Margera sanoo MTV:lle videopuhelun välityksellä Los Angelesista. Suomalaisista bändeistä Margera mainitsee muun muassa The 69 Eyesin, Nightwishin, Mannan, Negative-yhtyeen sekä helsinkiläisbändi Barbe-Q-Barbiesin ja bändin entisen solistin Niki Rockin. Margera julkaisi juuri Lost Boys Never Die! -dokumenttielokuvan, joka kertoo suomalaisyhtye The 69 Eyesin Lost Boys -musiikkivideon tekemisestä. – Suomesta tulee niin paljon bändejä, joilla on juuri se soundi, jota etsin. Amerikassa kaikki tuntuu ohjelmoidulta ja miksatulta radiota varten, en tykkää siitä. Margera kertoo myös rakastavansa suomalaista saunakulttuuria. – Rakastan perinnettä kun ollaan saunassa lumimyrskyn aikana, ja sitten kaikkien on pakko juosta ulos lumeen ja avantoon. Aluksi pelkäsin sitä, mutta kun tein sen, tunsin oloni virkeäksi ja virkistyneeksi. Nyt teen sitä koko ajan, Margera sanoo. Margera on ollut virallisesti raittiina vuoden ja sanoo rakentavansa oman saunan kotipihalleen, jotta voisi jatkaa perinnettä myös kotimaassaan Yhdysvalloissa.





Kehuja saa myös suomalainen skeittikulttuuri.

– Suomessa rullalautailua pidetään taidemuotona. Olen 46-vuotias, ja viimeinen asia, mitä haluan tehdä, on juosta karkuun vartijaa, joka yrittää ottaa rullalautani.

Margera sanoo, että haluaisi elää Lapissa koiriensa ja vaimonsa kanssa.

– Rakentaisin skeittiramppeja takapihalle, hankkisin koiria, ja kaunis vaimoni venyttäisi jalkani takaisin kuntoon, jotta voisin taas skeittailla kuin ammattilainen.

Margera viihtyisi Lapin pohjoisissa metsissä./All Over Press

Väitteli hotellilla Jyrki 69:n kanssa.

Margeran hulluin Suomi-muisto liittyy rockmuusikko Andy McCoyhin.

– Andy on täysiverinen rocktähti, joka ei välitä mistään. Hän sai minut ostamaan tuhannen dollarin hajuveden, jonka luulin menevän hänen vaimolleen. Mutta heti kun pääsimme takaisin Suomeen, hän avasi pullon ja joi sen. Hän sanoi, että siinä on paljon alkoholia, Margera muistelee.

Yksi hauskimmista muistoista taas liittyy The 69 Eyesin laulajaan Jyrki 69:iin.

– Olimme humalassa hotellilla, ja pyysin Jyrkiltä hänen huoneensa avainta. Hän vastasi: "I am your key." Minä siihen, että "ei, tarvitsen avaimen huoneeseesi." Ja hän vain toisti: "I am your key." Väittely jatkui varmaan 20 minuuttia, kunnes tajusimme, että hänen nimensä kuulostaa englanniksi samalta kuin ”your key”, Margera nauraa.

Hän kertoo tutustuneensa suomalaisbändiin ja bändin rumpaliin Jussi 69:iin jo vuosituhannen vaihteessa Helsingissä.

– Istuin baarissa aivan rautatieaseman vieressä, kun näin hänen kävelevän ohi. Hän sanoi olevansa rockbändissä nimeltä The 69 Eyes. Kuulin [albumin] Paris Kills ja rakastuin siihen.

Lue lisää: Bam Margeralta yllätysveto The 69 Eyesin kanssa

Haastattelussa Margera puhui myös raitistumisestaan. Koosteen haastattelusta voit katsoa videolta jutun alusta.

7:35 Bam Margera ja Andy McCoy kertoivat vuonna 2016 yhteisestä jättiprojektistaan.