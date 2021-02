Robottiautojen kehitystahti kiihtyy – julkinen liikenne voi olla edelläkävijä: "Lähivuosina voidaan odottaa laajempia kokeiluja"

Autonomisten ajoneuvojen tuloa on ennustettu jo pitkään, mutta vauhtia on pidetty verkkaisena. Tahdin odotetaan kuitenkin kiihtyvän, sillä robottiautoja testataan melko vilkkaasti Suomessa ja koko EU:n alueella.

Suomessa on vuoden 2016 heinäkuun jälkeen myönnetty automaattiajoneuvoille yli 20 kokeilulupaa, kertoo päällikkö Eetu Pilli-Sihvola liikenne- ja viestintävirasto Traficomista.

– Testejä on tehty henkilöautoilla, raskaalla kalustolla, pienbusseilla ja pienemmillä tavarankuljettimilla. Yksi painopistealue testeissä on ollut toimivuus talviolosuhteissa, mutta myös ajoneuvojen käyttöä osana muuta joukkoliikennettä on testattu monen vuoden ajan.