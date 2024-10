"Maanteiden aikapommi" tallentui videolle Kiinassa – älä toimi näin, vaikka autosi olisi miten älykäs

Kiinalaisessa sosiaalisessa mediassa Weibossa on lokakuussa 2024 herättänyt huomiota video, jolla kuski vaikuttaa makaavan peiton alla ja katsovan elokuvaa autonsa ruudulta samalla, kun auto ajelee itsekseen moottoritietä. Vierellä etupenkillä vaikuttaisi makaavan matkustaja. Katso tilanne yllä olevalta videolta!

"Emme missään nimessä voi kehottaa videolla näkyvään toimintaan"

Lähteiden mukaan videon auto on kiinalaisen Geely-konsernin Zeekr. Tadu auto -sivuston mukaan mallissa on Navigation Zeekr Pilot -ominaisuus, jonka on tarkoitus avustaa moottoritiellä ajamisessa.