Robert De Niron lapsenlapsi on kuollut – äidiltä sydäntä särkevä muistokirjoitus

Näyttelijä Robert De Niron , 79, lapsenlapsi, näyttelijä Leandro De Niro Rodriguez , 19, on kuollut. Asiasta kertoi Leandron äiti, näyttelijä Drena De Niro 3. heinäkuuta Instagramissa . Drena, 51, on Robertin ja hänen eksänsä Diahnne Abbottin tytär.

Robert sai seitsemännen lapsensa toukokuussa 2023 tyttöystävänsä Tiffany Chenin kanssa. Tytön nimeksi tuli Gia Virginia. Näyttelijä on ollut naimisissa kaksi kertaa. Abbottin kanssa hänelle on Drenan lisäksi toinen lapsi Raphael, 46. Grace Hightowerin kanssa hänellä on niin ikään kaksi lasta: Elliot, 25, ja Helen, 11. Entisen tyttöystävänsä Toukie Smihin kanssa hänellä on myös kaksi lasta: Aaron, 27, ja Julian, 27.