Robert De Nirosta, 79, tuli jälleen isä

De Niro edusti taannoin uuden About my Father -elokuvansa tiimoilta ET-julkaisun haastattelussa. Toimittaja kuvaili näyttelijän olevan kuuden lapsen isä. De Niro kuitenkin korjasi toimittajaa.

Näyttelijä on ollut naimisissa kaksi kertaa. Diahnne Abbottin kanssa, ja heillä on kaksi lasta, Drena, 51, ja Raphael, 46. Grace Hightowerin kanssa hänellä on niinikään kaksi lasta, Elliot, 25, ja Helen, 11. Entisen tyttöystävänsä Toukie Smihin kanssa hänellä on myös kaksi lasta, Aaron ja Julian, 27.