Poliisi tutkii Robert De Niron 19-vuotiaan lapsenlapsen kuolemaa

Leandron äiti Drena De Niro on jakanut suruntäyteisiä julkaisuja pojastaan Instagramiin.

Leandro näytteli suursuosion saavuttaneessa A Star Is Born -elokuvassa vuonna 2018. Hänen äitinsä Drena De Niro on Robertin adoptoima, kun hän meni naimisiin ex-puolisonsa Diahnne Abbottin kanssa. Leandron isä on taiteilija Carlos Mare.