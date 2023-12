Elokuvaohjaaja Martin Scorsese, 81, saa elämäntyöstään Kultaisen karhun

Kaksikon mukaan Scorsesen viimeisin, 20. lokakuuta julkaistu elokuva Killers of the Flower Moon on yksi hänen suurimmista saavutuksistaan. Elokuvan pääsosissa nähdään Leonardo DiCaprio ja Robert De Niro .

Scorsese on tehnyt elokuvia vuodesta 1962 asti ja hän on saanut uransa aikana lukuisia palkintoja, kuten 20 Oscar-voittoa. Oscar-ehdokkuuksia hänelle on siunaantunut 91. Vuonna 2007 elokuva The Departed voitti sekä parhaan elokuvan että parhaan ohjaajan palkinnon.