Robert De Niron kumppani Tiffany Chen paljastaa, miten he rakastuivat toisiinsa

Heidän ihastuksensa on kasvanut suureksi romanssiksi. Pari sai ensimmäisen yhteisen lapsensa, Gia -tyttären, toukokuussa. Chen kertoi haastattelussa kärsineensä Bellin halvauksesta, eli kasvohalvauksesta. Sille on ominaista lihasheikkous kasvojen toisella puolella, mikä saa kasvot näyttämään vinoilta.

Gia on De Niron seitsemäs lapsi. Näyttelijä on ollut naimisissa kaksi kertaa. Toisen ex-vaimonsa Diahnne Abbottin kanssa hänellä on kaksi lasta: Drena, 51, ja Raphael, 46. Grace Hightowerin kanssa hänellä on niin ikään kaksi lasta, Elliot, 25, ja Helen, 11. Entisen tyttöystävänsä Toukie Smithin kanssa hänellä on myös kaksi lasta: Aaron, 27, ja Julian, 27.