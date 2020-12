RKP lähtee kuntavaaleihin tavoitellen viiden prosentin äänipottia – puolue ei unohda koirakakkaongelmaakaan

RKP asettaa ehdokkaita vähintään 60 kunnassa ja suuremmassa osassa Suomea kuin koskaan aiemmin. Keskeinen linjaus on maan kaksikielisyyden vankistaminen.

– RKP tekee kaikilla tasoilla töitä sellaisen Suomen eteen, jossa on kaksi vahvaa kansalliskieltä, Henriksson sanoo tiedotteessa.

Rasismi on kitkettävä kaikista kunnista, puolue vaatii. Kuntien on toimittava aktiivisesti sen puolesta, että uussuomalaiset pääsevät osallisiksi ja kotoutuvat paikalliseen yhteiskuntaan. Kotoutumisen on voitava tapahtua myös ruotsiksi.