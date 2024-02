Reinhartin videon kommenttikenttään on jätetty satoja kommentteja. Moni kommentoija kertoo sairastavansa itsekin alopeciaa.

– Minulla on alopecia areata. Alku on vaikea, mutta selviät kyllä!

– Kiitos, että käytät somealustaasi tietoisuuden lisäämiseen. Minulla on alopecia ja terveyteni ja masennukseni pahentavat sitä. Rakkautta sinulle!

– Minulla on alopecia areata ja jouduin ajelemaan hiukseni kesällä. Se on todella ikävää aluksi, mutta sinä selviät kyllä. Me kaikki olemme täällä tukemassa sinua!