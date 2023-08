Risto E. J. Penttilä: Jos Trump valittaisiin presidentiksi, Nato olisi ”vakavan paikan ääressä”

– Yhdysvallat on kaikkein tärkein Naton jäsen, jolloin se (kuka siellä valitaan presidentiksi) on ratkaisevan tärkeä asia. Jos Trump tulee presidentiksi, Natolla on henkinen kriisi niin kauan, kunnes tiedetään, minkälaisen kannan Trump ottaa, kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä sanoi keskiviikkoaamuna Huomenta Suomessa.