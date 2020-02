Risteilymatkustajat saivat tuntea myrskytuulien voiman: Laivoilla jaettiin oksennuspusseja ja porealtaista valui vedet lattialle – "Kyllä siellä on keikuttanut tavallista enemmän"

Etelä-Suomen talvilomaviikkoa on vietetty hyvin märissä ja tuulisissa tunnelmissa. Monet ovat lähteneet lomaviikon kunniaksi myös risteilyreissuille, joissa meno on voinut yltyä melkoiseksi – ei pelkästään laivan discon ja karaoken vuoksi, vaan myös merellä vellovien myrskytuulien takia.

Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd kertoo, että viikonloppuna tunnelma laivoilla on ollut tavallista rajumpaa.

– Kyllä siellä on keikuttanut tavallista enemmän ja matkustajat ovat sen varmasti huomanneet, Nöjd kertoo.

– Ajoittain on jouduttu keskiyön show’ta perumaan ja varmasti on oksennuspusseja jaettu matkustajille.

Vedet tulivat porealtaista lattioille

Kaikki laivat eivät ole päässeet Maarianhaminaan

Nöjdin mukaan Tallink Siljan laivat ovat liikennöineet suhteellisen normaalisti ja aikatauluissakin on pääpiirteittäin pysytty myrskystä huolimatta.

– Joinain öinä mikään laivoista ei ole päässyt pysähtymään siellä ja joinain yönä jotkut ovat päässeet pysähtymään. Se on riippunut kellonajasta ja laivasta ja muusta sellaisesta.

Merivesi nousi autojen keskelle

Meriveden korkeus on noussut tuulien myötä paikoitellen hyvinkin paljon. Tämä huomattiin myös Turun satamassa, jossa vesi nousi laivalle pyrkivien autojen lähtöselvitysalueelle.

– Ainakin eilen on otettu autot ulos ja sisään laivaan rahdin puolelta, koska merivesi on ollut niin korkealla satamassa. Eilen vesi oli poikkeuksellisen korkealla satama-alueella, Nöjd myöntää.

– Sellaisilla matkustajilla, joilla auto on ollut parkissa satamassa, on voinut olla hankaluuksia ja kengät ovat varmasti kastuneet, kun he ovat joutuneet kävelemään oman autonsa luokse vedessä.