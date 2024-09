Päihtynyt kirkkoherra puhui asiattomuuksia rippileiriläisille – tapaus etenee syyteharkintaan

Hiippakunnan lakimiesasessori Matleena Engblom on kertonut aiemmin STT:lle, että Broberg on käyttänyt leirillä alkoholia ja puhunut nuorille tavalla, joka on koettu epäasialliseksi ja ahdistavaksi. Leiri järjestettiin Merikarvialla 11.–16-. kesäkuuta.