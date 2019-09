Rinne tarvittavista tuhansista lääkäreistä ja hoitajista: "Ei ole rahaa"

Ympärivuorokautisen hoivan sitovaksi hoitajamitoitukseksi on kaavailtu 0,7 hoitajaa yhtä hoidettavaa kohti. Tämän toteuttamisen on arvioitu vaativan yli 4 000 hoitajaa lisää. Elokuun lopulla Kuntaliitto ja Kuntatyönantajat nostivat omaa arviotaan 5 000 hoitajaan.

Rinteeltä kysyttiin keskustelussa, mikä on sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen merkittävin saavutus tämän hallituskauden aikana. Rinne vastasi, että hallitus pyrkii toteuttamaan 0,7:n hoitajamitoituksen, seitsemän päivän hoitotakuun ja tuhannen ihmisen lisäyksen hoitavaan henkilökuntaan eli lääkäreihin ja hoitajiin.

Siirtymäaika pohdinnassa



Hallitus aikoo antaa esityksen sitovasta hoitajamitoituksesta vuoden loppuun mennessä. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) on sanonut, että mitoitus on tärkeää saada ripeästi ja yhdellä kertaa kirjattua lakiin, jotta yhteinen tahtotila käy kaikille selväksi.

Kiuru on arvioinut, että tuloksia siirtymäajasta kuullaan syyskuun loppuun mennessä. Sillä välin hallitus aikoo varata ensi vuoden budjettiin rahaa niin, että nykyinen suositus 0,5:n mitoituksesta toteutuisi joka puolella.

STM:n ylijohtaja Kirsi Varhila korostaa, että selvitystyö ikäihmisten palveluista on edelleen kesken. Hänen mukaansa siirtymäajan lopullista pituutta on vaikea ennakoida.

– Voi olla, että poliittista ennakointia ja arviointia on tehty. Selvää on, että siirtymäajat tulevat menemään hallituskauden lopulle. Tuleeko menemään seuraavalle hallituskaudelle, sitä minun on vaikea tässä kohtaa mennä arvioimaan, Varhila sanoi.