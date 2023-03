Riku Rantala suree rikostoimittaja Harri Nykäsen poismenoa: "Voi olla, että ilman Harria olisi Madventures jäänyt tekemättä"

– Rikostoimittajaurani alkoi keväällä 1999 Hesarin vanhassa toimituksessa Ludviginkadulla. Menin harjoittelijaksi kotimaantoimitukseen ja siellä päädyin niin kutsuttuun rötöskoppiin. Rikoskopin nurkassa istui alan elävä legenda, mies, jonka nimen tiesi keltanokkakin. Eilen tuli suru-uutinen: Harri Nykänen on kuollut, Rantala kirjoitti.

Alla olevassa kuvassa on Harri Nykänen ja Riku Rantala.

Rantalan mukaan Nykäsellä oli lopulta yllättävän iso vaikutus siihen, millaiseksi hänen työuransa on muodostunut. Hän sai Nykäseltä neuvoja ja oppeja ja päätyi lopulta tuuraamaan tätä vuorotteluvapaan ajaksi, jonka Nykänen otti kirjoittaakseen dekkariaan.

– Eikä mennyt montaa viikkoa, kun itse kiukuttelin asiasta järkyttyneenä itselleni kirjallisen varoituksen, ja oma lyhyt rikostoimittajaurani nousi pystyyn. Samaan aikaan Tunna Milonoff haki Taikin, eli nykyisen Aallon, elokuvaajalinjalle ja jäi ensimmäiselle varasijalle. Mietittiin, että nyt meillä on sitten aikaa toteuttaa se unelma. Eli voi olla, että ilman Harria olisi Madventures jäänyt tekemättä, Rantala kertoi.

Nykänen työskenteli rikostoimittajana Helsingin Sanomissa kesään 2001 saakka. Sen jälkeen hän ryhtyi vapaaksi kirjailijaksi. Hän oli yksi Suomen tunnetuimmista rikostoimittajista ja -kirjoittajista. Hän on kirjoittanut kymmeniä kirjoja, joista erityisen tunnettu on Raid-kirjasarja. Kolmesta Raid-kirjasta on tehty myös televisiosarja ja elokuva.