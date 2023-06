Riku Rantalan ja lankomiehen raju tempaus oli päättyä tylysti – "Lääkäri sanoi, että se on loppu"

Riku Rantala osallistui lankoimiehensä Sam Hallin hyväntekeväisyysypyöräilyyn noin kuukausi sitten. Hurja 3 900 kilometrin pyöräilymatka Helsingin Puistolasta Britannian Epsomiin oli määrä ajaa 20 päivässä. Koko matkan idea oli kerätä lahjoituksia brittiläiselle järjestölle, joka auttaa lapsiperheitä, joissa lapsilla on hengenvaarallinen sairaus.

– Belgian ja Ranskan rajalla jossain kosahti. Tuli niin iso paise takapuoleen, että lääkäri sanoi, että se on loppu. Et voi ajaa enää kilometriäkään, Rantanen kertoo.

– Mikä hienointa yli 60 000 puntaa (yli 70 000 euroa) kerättiin hyväntekeväisyyteen, niin että sellaiset perheet, joiden lapsella on hengenvaarallinen sairaus, saavat tukea edelleen menetyksen johdosta.

Palautetta asiasta on tullut todella paljon.

– Mielestäni tällaisia tempauksia voisi Suomessakin olla enemmän. Maailmassa on paljon syöpäsairauksia, joiden tutkimukseen ei ole tarpeeksi resursseja ja rahaa. Se voi olla tapa käsitellä asioita, ja urheilu on hyvä lääke moneen asiaan.

Ulkomaiden tunnelmaa myös Suomeen

SuomiAreenassa keskusteluja vetävä Rantala on pyöräilyn ohella innokas urheilumies. Omien lasten harrastukset vetävät kentän laidalle.

– Minusta on tullut tällainen futisvanhempi. Se on sinänsä huvittavaa, sillä siitä huolimatta että veli ja isä pelasivat futista, olin itse tällainen urheiluharrastajien vanhempien pilkkaaja. Pidin ihan pellenä, että lapsia pitää kuskata jonnekin, että eivätkö ne edes osaa mennä toiselle puolelle kaupunkia itse, Rantanen muistelee.

– Siellä on yli 30 000 ihmistä ja aika vapaasti myynnissä olutta ja voileipää. Eikä siellä oikeastaan tapahdu mitään kauheuksia. Mahtavaa seurattavaa, Rantanen hekumoi.

– Jotain sellaista me vähän tänne kaivattaisiin. Kun sellaista on joku vähän yrittänyt tehdä, niin se on aika nopeasti torpattu.