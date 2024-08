Aleksi Valavuori kehui erektiotaan suorassa lähetyksessä

Valavuori on kertonut tuomiota edeltävästä ajanjaksosta sekä rahaongelmistaan aikaisemmin avoimesti muun muassa kolumnissaan . Nykyään ulkomailla asusteleva mies kertoi aikaisemmin verovelkansa olevan noin 700 000 euron luokkaa.

– Minulla on asiat kunnossa, vaikka olen edelleen persaukinen, Valavuori myöntää.

– Minulla on kotiasiat kunnossa, terveyskin on kunnossa, ja erektiokin on edelleen keskimääräistä merkittävämmin kunnossa.