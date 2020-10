Rikosuhripäivystys Vastaamo-kiristyksestä: Koskaan aiemmin ei ole ollut näin paljon uhreja näin lyhyessä ajassa – toimi näin!

Epäiletkö, että henkilötietojasi on varastettu tai oletko saanut kiristysviestejä? Nämä tahot tarjoavat ohjeita ja apua tilanteeseen. Tee rikosilmoitus Tee rikosilmoitus poliisille sähköisesti tai poliisiasemalla.Jos olet saanut kiristysviestejä, rahoja ei poliisin mukaan tule maksaa. Kirjaa rikosilmoitukseen kaikki tiedot lähettäjästä viestin vastaanottamisen ajankohtaan. Tallenna ja säilytä saamasi viestit ja muut mahdolliset todisteet. Ehkäise vahingot Jos rikollinen on päässyt käsiksi pankki- tai luottokorttitietoihin, ota välittömästi yhteyttä pankkiisi. Tee oma luottokielto. Kyberturvallisuuskeskus suosittelee luottokiellon tekemistä sekä Suomen Asiakastiedon että Bisnode Finlandin palveluissa, jotta se olisi kattava. Tee rekisteröintikielto Patentti- ja rekisterihallitukselle. Pyydä osoitteenmuutoskielto tai muuttosuojaus Postin asiakaspalvelussa. Jos henkilöllisyystodistuksesi kuva tai tiedot on luovutettu rikolliselle, tee asiakirjan katoamisilmoitus ja tilaa uusi henkilöllisyystodistus. Harkitse osoitetietojesi suojausta Digi- ja väestötietoviraston (DVV) verkkopalvelussa, puhelimitse tai kirjeellä. Jos henkilö- ja osoitetietosi vaativat erityistä varjelua, voit harkita turvakiellon hakemista DVV:ltä. Turvakiellolle pitää olla perusteltu syy ja sitä pitää anoa erikseen. Lisää ohjeita löytyy Kyberturvallisuuskeskuksen ja tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta. Neuvoja ja apua Rikosuhripäivystys antaa käytännön neuvoja ja keskusteluapua. Maksuton numero 116 006 palvelee suomeksi ma–pe kello 9–20 ja ruotsiksi kello 12–14. Myös chat palvelee arkisin kello 9–15 ja lisäksi maanantaisin kello 17–19.Suomen Punainen Risti on avannut auttavan puhelimen, joka palvelee maanantaista lähtien kello 9–21. MIELI Suomen Mielenterveys ry:n kriisipuhelin palvelee suomeksi vuorokauden ympäri 09 2525 0111. Suppeammilla aukioloajoilla palvelevat ruotsiksi numero 09 2525 0112 sekä arabiaksi ja englanniksi numero 09 2525 0113. Suomen evankelisluterilainen kirkko tarjoaa keskusteluapua numerossa 0400 221180 iltaisin kello 18–24. Kirkon chat on auki arkisin kello 12–20. Lähde: STT