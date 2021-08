Rikostoimituksen päällikön kommentti: Pieni ja typerä lakimuutos johti naurettavaan salaamiseen

Keskusrikospoliisi tiedotti torstaina, että valtiontalouden tarkastusviraston esitutkinnat on saatu päätökseen. Pääepäillyn nimeä ei mainittu, vaan poliisi käytti sanoja "virkamies" ja "henkilö". Koko valtakunta kuitenkin tietää, että kyse on erotetusta ylijohtaja Tytti Yli-Viikarista. Tilanne on naurettava, kirjoittaa MTV Uutisten rikostoimituksen päällikkö Jarkko Sipilä.