Rikostoimittaja pohtii Viking Sallyn vanhaa murhajuttua: "Millaisia todisteita jutussa voisi olla?"

Taustaa

Ylen mukaan nyt murhasyytteeseen joutuva on yksi näistä partiopojista. Kaikkiaan laivalla oli noin parisataa tanskalaista partiolaista matkalla partioleirille.Ylen rikostoimittaja Tuomas Rimpiläinen on koonnut tapauksesta viime syyskuussa kattavan jutun .

Tähän mennessä ns. Muuralan murha on pisimpään selvittämättömänä pysynyt henkirikos, joka on lopulta ratkennut. Murha tapahtui Espoossa 1987 ja elinkautinen langetettiin 21 vuotta myöhemmin.

Mitä näyttöä?

Olennainen kysymys tällaisessa vanhassa murhassa on tietysti se, että mitä näyttöä poliisilla on partiopojan syyllisyydestä.

Sinänsä rikospaikalle ensimmäisellä tulleella partiopojalla on sormenjäljille tai muille jäljille (kengänjäljet, kuidut tms) tavallaan luonnollinen selitys, koska hän on kiistatta paikalla ollut uhrit löytäessään.

Uutta tietoa on juttuun tullut, koska aikanaan keskeytetty tutkinta on avattu uudestaan muutamia vuosia sitten. Voisiko kyse olla siitä, että epäilty on kertonut asiasta jollekulle, joka on ottanut yhteyttä nyt poliisiin?