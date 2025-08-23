Iitissä vakava liikenneonnettomuus, ainakin yksi kuollut

Kuorma-auto ja henkilöauto törmäsivät Hämeentiellä, eli valtatiellä 12. Kolarissa on menehtynyt ainakin yksi henkilö.
Hätäkeskukseen tuli ilmoitus tänään lauantaina kello 13.17 kuorma-auton ja henkilöauton kolarista Iitissä Hämeentiellä, valtatiellä 12 Tapolantien ja Ratatien välillä.
Henkilöauto on lentänyt ojaan törmäyksessä ja kuorma-auto on poikittain tiellä, poliisi kertoo tiedotteessaan. Kolarissa on menehtynyt ainakin yksi henkilö.
Kuorma-autossa on vetyä kyydissä, mikä vaikeuttaa syttymisherkkyytensä vuoksi pelastustoimia. Pelastustoimet tulevat kestämään todennäköisesti vielä pitkään, tiedotteessa sanotaan.
Pelastuslaitoksen arvion mukaan tie saadaan auki vasta ensi vuorokauden puolella. Onnettomuuspaikan kohdalla tie on täysin poikki ja kiertotie henkilöautoille on järjestetty toistaiseksi Tapolantien ja Ratatien kautta.