Rikard Grönborg vihjaa: Tapparalla etu SM-liigan pudotuspeleihin

Kolme edellistä Suomen mestaruutta voittanut Tappara ei lähtökohtaisesti lukeudu tämän kevään ennakkosuosikkien joukkoon jääkiekon SM-liigan pudotuspeleissä.

Tappara jäi runkosarjassa vasta yhdeksänneksi, mikä on seuran heikoin suoritus 13 vuoteen. Ennen kauden alkua tamperelaisia pidettiin yhtenä sarjan vahvimmista ennakkosuosikeista.

– Olemme pettyneitä loppusijoitukseemme. Kokoonpanon vajavaisuus on ollut meille suuri haaste. Yksikään pelaaja ei ole pelannut kaikissa peleissä, Tappara-päävalmentaja Rikard Grönborg huomauttaa.

Grönborgin mukaan Tapparan täytyy taistella tänä keväänä kovempaa jokaisessa tilanteessa, eikä joukkue voi pitää mitään itsestään selvänä.

– Totta kai olemme altavastaajia. Lähdemme yhdeksänneltä sijalta pudotuspeleihin. Meillä on vain voitettavaa, Grönborg tokaisee.

Tappara aloittaa pudotuspeliurakkansa pykälän paremmin sijoittunutta Kiekko-Espoota vastaan, joka oli liigapaluunsa jälkeen nousijajoukkueena yksi runkosarjan yllättäjistä.

– Se on fyysinen ja kokenut joukkue. Me tiedämme, että heillä on Liigan paras maalivahti. He pelaavat vähän eri lailla kuin me, Grönborg sanoo.

Tänä vuonna pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella kohtaavat runkosarjassa sijoille 5.–12. sijoittuneet joukkueet ottelusarjoissa, joissa voittaja ratkotaan paras viidestä -menetelmällä.

Kova pelirytmi sopii Tapparalle

Pudotuspelien ensimmäinen kierros pyörähtää käyntiin jo tiistaina. Tappara ja muut ensimmäisellä kierroksella pelaavat joukkueet saivat vain kaksi lepopäivää lauantain runkosarjan päätöskierroksen jälkeen.

Grönborg uskoo, että kuluva kausi on valmistanut Tapparan hektiseen pelirytmiin. Ruotsalaisvalmentaja nostaa esiin CHL-pelien syksyllä tarjoaman lisäkuorman.

– Ehkä muut joukkueet eivät ole pelanneet tällä kaudella neljää peliä viikkoon, mutta me olemme useasti. Olemme valmiita peräkkäisien päivien otteluihin sekä matkustamiseen.

Ensimmäisellä pudotuspelikierroksella nähdään myös otteluparit SaiPa–TPS, Ässät–HPK ja KooKoo–Sport.