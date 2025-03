SM-liigan mestarisuosikki säväyttää: Kova nimi mukana ensi kaudella

Loistavasti SM-liigassa esiintynyt kanadalainen Eric Gelinas jatkaa Rauman Lukossa myös ensi kaudella.

Lukko tiedottaa asiasta verkkosivuillaan. Gelinas saapui Raumalle joulukuussa. Hän on ehtinyt pelata 21 ottelua pistein 6+11=17. Gelinas nousi nopeasti joukkueen johtavaksi kiekolliseksi puolustajaksi.

– Yksi suurimmista syistä jatkaa täällä on se, että meillä on kasassa todella vahva joukkue. Kun saavuttaa tietyn iän, niin mestaruuksien voittaminen on se, minkä vuoksi pelaat, Gelinas lausuu seuran tiedotteessa.

Lisäksi organisaatio otti minut avosylin vastaan, mikä on ollut hienoa tottakai. Meillä on pukukopissa loistava meininki ja kemiat toimivat hienosti, joten päätös Lukossa jatkamisesta oli melko helppo, Gelinas jatkaa.

Gelinas loukkaantui helmikuun 12. päivänä HIFK–Lukko-ottelussa, eikä ole ollut kaukalossa jälkeen. Lukon tuoreessa tiedotteessa ei oteta kantaa puolustajan pelikuntoon loppukauden osalta.

Helmikuussa seura kuitenkin kertoi odottavansa kanadalaisen palaavan kaukaloon vielä tällä sesongilla.

MTV Urheilu tavoitti Lukon urheilujohtajan Kalle Sahlstedtin, jonka mukaan usko puolustajan paluuseen on edelleen kova.

Tilannetta seurataan herkeämättä, eikä Sahlstedt tässä vaiheessa uskalla ottaa kantaa, onko Gelinas pelikuntoinen esimerkiksi heti puolivälierissä, kun ne Lukon osalta alkavat 26. maaliskuuta.

– Seurataan, että miten kuntoutus etenee. Kyllä meillä kova usko on edelleen, että hän pelaa (kuluvalla kaudella), Sahlstedt sanoo.

Raumalaisjoukkue lähtee pudotuspeleihin paalupaikalta runkosarjan voittajana ja kuuluu tässä vaiheessa kevään suurimpiin mestarisuosikkeihin.

Päivitys klo 15.30: Lisätty Kalle Sahlstedtin kommentti.