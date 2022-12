CHL-illassa huimaa suomalaisväriä – Leijonat-mestari odottaa kihelmöivää hetkeä jo ennen Jukurit-pelin alkua

Tappara ja Jukurit tahkoavat kumpikin tänään tiistaina puolivälierien avausosansa Ruotsissa. Tappara kohtaa viime kaudella CHL-finaalissa sen kukistaneen Röglen. Jukureilla vastus on niin ikään tuttu: lohkovaiheessa kaksi kertaa mikkeliläiset päihittänyt Luulaja.

Tapparan päävalmentaja Jussi Tapola ennakoi viime kauden finaalimuistojen liekittävän kamppailua Rögleä vastaan.

– Uskon, että siinä tulee vähän muistoja ja tunteita pintaan. Se tuo varmasti oman tunnelatauksen peliin, Tapola ennakoi CHL:n tiedotteessa.

Pelilliset ohjenuorat huippujoukkuetta vastaan ovat selvät.

- Meidän täytyy puolustaa tosi lähellä toisiamme eikä antaa heille ilmaisia hyökkäyksiä, vaan on pysyttävä tiiviinä. Hyökkäyspelissä meidän on pystyttävä pelaamaan viisaasti. Jos peli menee päästä päähän, niin silloin Rögle on ennakolta vahvemmilta. Meidän on pystyttävä rytmittämään hyökkäyspeliä lyhyillä syötöillä ja pitää etäisyydet lyhyinä. Silloin pystymme aiheuttamaan heille vaaraa, Tapola perkasi.

Röglen suomalaisedustuksesta vastaa puolustaja Tony Sund.

1:53 Tapparan päävalmentaja Jussi Tapolan kommentit, kun kirvesrinnat pudottivat CHL:n ensimmäisellä pudotuspelikierroksella sveitsiläisen suurseura HC Davosin.

"Iskun paikka"

6:03 Jukurien päävalmentaja Olli Jokinen puhui joukkueensa lähtökohdista CHL-puolivälieriin eilisen HIFK-voiton jälkeen.

Siinä missä Tapparalla on ollut palautumisaikaa viime lauantain JYP-ottelun jälkeen, Jukureille tuli eilen ottelurasitusta HIFK:n vieraana ja mikkeliläispoppoo lensi voitokkaan ottelun jälkeen myöhään Luulajaan. Luulaja on huilannut otteluista viime lauantaista lähtien, mutta Jukurien päävalmentajan Olli Jokisen sanoin "tilanne on mikä on".

– Yritämme parhaamme saada sieltä hyvä tulos ja säilyttää jatkomahdollisuudet toiseen osaotteluun, Jokinen kommentoi.

Jukurit pelaa CHL:ssä ensimmäistä kauttaan, ja edessä Luulaja-puolivälierissä on Jokisen sanoin Jukurien "seurahistorian isoin peli".

– Kiva päästä haastamaan heitä uudestaan ja nähdä miten joukkueiden pelit ovat kehittyneet ja mihin suuntaan olemme menneet viimeisten kuukausien aikana. Viimeksi kun kohtasimme, sarjat eivät olleet vielä käynnistyneet, ja on mukava nähdä mikä on Luleån päivän kunto. Se on erittäin vahva joukkue, mutta heillä on viisi peräkkäistä tappiota alla. Siinä mielessä meillä on iskun paikka.

Jukurien peli on jämäköitynyt alkukaudesta, jolloin Luulajalle tuli lohkovaiheessa kahdesti takkiin.

– Puolustamme nyt paljon paremmin. Pyrimme siihen, että pelaamisemme menee pelaajille kauden aikana selkärankaan eikä se vielä ollut sitä alkukaudesta, kun meillä ei ollut niin paljon yhteisiä kokemuksia. Nyt turha miettiminen on jäänyt pois ja pelaajat tietävät kuinka haluamme pelata.

0:42 Jukurien 19-vuotias hyökkääjä Niko Huuhtanen jakoi kovuutta CHL:n ensimmäisellä pudotuspelikierroksella – vastustaja hurjan taklauksen jälkeen pukusuojaan.

Tyrväinen odottaa Maamme-laulua

0:52 Luulajan Juhani Tyrväinen rokotti lohkovaiheessa Jukureita.

Jukurien tuloskin on viime aikoina ollut oivaa, ja mikkeliläisseura lähtee Luulaja-otteluun kolmen pelin voittoletkussa. Ruotsalaisvastustajalla on sen sijaan takellellut, ja Luulajalla on mainitusti tilillään perättäiset tappiot edellisistä viidestä SHL-taistostaan. Edellinen matsi lauantaina päättyi rumaan 2–7-tappioon Växjön vieraana.

Luulajan hyökkääjä Juhani Tyrväinen muistuttaa kuitenkin Luulajalla olevan "hyviä muistoja" lohkovaiheen Jukurit-otteluista. Hän arvioi, että joukkueilla on varsin samanlaiset pelitavat ja tiedossa on kovan tempon ottelu.

Tyrväinen myös uskoo, että Luulajalla on tuoreusetua eilen pelanneeseen mikkeliläisjoukkueeseen nähden.

– Jos pelasit eilen ja ehkä nukuit huonosti, et ehkä ole niin palautunut. Meidän täytyy pitää korkeaa tempoa ja yrittää pakottaa heitä virheisiin, Tyrväinen sanoi Luulajan ennakkovideolla.

Vuoden 2019 maailmanmestari odottaa myös Maamme-laulun kuulemista itsenäisyyspäivänä ottelun alla.

– On monia, jotka tuntevat olonsa ehkä hiukan ylpeämmiksi kuullessaan Maamme-laulun. Siitä tulee hieno hetki ennen peliä.

Luulajan pelaajistoon kuuluvat suomalaisista myös hyökkääjät Leo Komarov, Olli Nikupeteri, Joonas Rask ja Toni Sallinen sekä puolustaja Julius Honka.