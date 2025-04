Rikard Grönborgin selittelyt olivat liikaa – asiantuntija jyrähtää "kyseenalaisesta" tyylistä

MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Karri Kivi ihmettelee Tapparan päävalmentajan Rikard Grönborgin ”selittelyjä”.

Tapparan kausi päättyi keskiviikkona, kun se hävisi neljännen kerran puolivälieräsarjassa Ilvekselle. Samaiseen iltaan päättyi myös Tapparan hurja menestysputki. Se oli ollut joka kerta mukana Liigan välierävaiheessa kaudesta 2012–13 lähtien. Tappara voitti mestaruuden kolmena edelliskeväänä putkeen.

Tapparan päävalmentaja Rikard Grönborg puhui keskiviikon ratkaisevan Ilves-ottelun jälkeen siitä, miten kirvesrinnat olivat taas pelin päällä. Kauden aikana Grönborg toisti yhtä kiistanalaista tapaa useaan otteeseen, minkä MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi nosti esiin Liigaviikko-ohjelmassa.

– Grönborgin tyyli on ollut vähän kyseenalainen, Kivi mainitsee, jatkaen napakasti perään:

– Siellä tuomarit ovat olleet pääsyyllisinä, kun on katsottu iPadilta kaikki jäähytilanteet, että menivätkö ne oikein vai ei. Tuo ei ole hyvä juttu.

– Sama homma näiden xG-lukemien eli maalipaikkojen laskemisen kanssa. Nyt vielä nämä höpinät siitä, että nuoria pelaajia on ajettu kauden aikana riskillä sisään. Siellä on Benjamin Rautiainen, tasan yksi pelaaja, joka on tullut esiin.

– Nämä selittelyt osuvat nyt vähän korvaan, Kivi myöntää.

Ihmettelylle on syynsä. Se tulee Tapparan historian kautta. Lisää aiheesta jutun yläreunan videolta.

Lisää Liigaviikko-ohjelmasta:

4:08 TPS:ltä potkut Miettiselle ja Uramalle – Karri Kivi: "Jymy-yllätys"

1:54 HIFK kalpenee vertailussa SM-liigan parhaimpiin – "Ei näyttänyt modernilta"

2:51 Pelicans ennakkosuosikkina karsintaan Jokereita vastaan – "Tunne tulee ratkaisemaan kaiken"

21:18 Liigaviikko, koko jakso: Isoja nurin puolivälierissä, Jokerit haastaa Pelicansin