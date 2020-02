Riittääkö näppylähanskoista saatu dna yhdistämään miehen yli 17 vuoden takaiseen arvokuljetusryöstön yritykseen?

Turun yli 17 vuoden takaisen arvokuljetusryöstön yrityksen oikeudenkäynnin toisena päivänä on kuultu todistajia muun muassa näppylähanskoista. Oman todistuksensa saapui antamaan nyt jo eläköitynyt poliisimies, joka löysi hanskan tai hanskat läheltä paikkaa, jossa epäiltyjen ryöstäjien pakoauto paloi.

Hanskat saattoivat olla sisäkkäin tai mytyssä

Poliisimies lisäsi, että on mahdollista, että hanskat olivat osittain sisäkkäin tai mytyssä, jolloin kappalemäärään ei ehkä kiinnittänyt huomiota. Todisteet piti lisäksi kerätä talteen varoen heiluttelematta tai availematta, hän sanoi.

Jälkiä raha-autossa ei voitu yhdistää hanskoihin

Muiden epäiltyjen syyllisyydestä ei saatu näyttöä

Syytetyltä mieheltä kysyttiin eilen, miten hänen dna:taan on joutunut hanskoihin. Mies sanoi, että ainoa hänen mieleensä tuleva syy on se, että hanska on kulkeutunut sinne jonkun hänen yrityksessään työskennelleen ihmisen mukana.