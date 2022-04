Poikkeuksellinen murhaoikeudenkäynti päättyy tänään: Lakimies Ilpo Härmäläinen tapauksessa kuullaan uusia todistajia

"Teloitustyyppinen ja raukkamainen tekotapa"

– Tekotapa on ollut teloitustyyppinen ja raukkamainen. Uhria on ammuttu ensin selkään. Toinen laukauksista on todennäköisesti ollut niin sanottu lopetuslaukaus, jolla on varmistettu uhrin kuolema, Merivirta sanoi oikeudessa viime viikolla.