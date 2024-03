Riikka Purra palkanmaksun keskeyttämisestä: On luonnollista, että työnantaja reagoi

– On varsin luonnollista, että työnantajakin reagoi tähän tilanteeseen palkanmaksun keskeyttämisellä. Tulemme todennäköisesti menettämään investointeja ja tilanne on hyvin vaikea ja totta kai kaikki toivomme, että se ratkeaa, sanoi Riikka Purra MTV Uutisille veronmaksajien tilaisuudessa keskiviikkona.

– Kyllä tilanne on jo erittäin vaikea. Nyt puhutaan kahden viikon hyvin intensiivisistä lakoista, jotka vaikuttavat vientisektorille ja moniin muihinkin yrityksiin. Tilanne on hyvin vaikea ja otaksun, ettei se tule tähän jäämään. Todennäköisesti näitä hallitusta vastustavia poliittisia lakkoja vyörytetään päälle niin kauan kuin meillä on lainsäädäntö kesken.

– Hallitus edistää näitä toimia joita hallitusohjelman on kirjattu, kuten moneen kertaan työministeri on kuvannut on olemassa yksityiskohtia, joista voidaan neuvotella ja on neuvoteltukin.