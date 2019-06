Vihreä sisäministeri joutunee ratkomaan Isis-leireillä olevien naisten ja lasten kohtaloa: "Lasten etu täytyy turvata tässä tilanteessa"

Vihreät on saamassa sisäministerin salkun uudessa hallituksessa. Yksi ajankohtaisista asioista tulevan sisäministerin pöydällä on Syyriassa leireillä vankeina olevien suomalaisten lasten ja naisten kohtalo.

Nykyinen sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) on aiemmin sanonut, että linjauksia on todennäköisesti tehtävä valtioneuvostossa ja on luontevaa, että ne tekee uusi hallitus.