60 000 työpaikkaa lisää ja maailman kunnianhimoisin ilmasto-ohjelma – Tätä kaikkea Suomen uusi hallitus aikoo tehdä

Rinne vastaa soteen. Sote-valmistelurahaa voi jatkossakin käyttää maakuntien valmisteluun. Yksityisten toimijoiden mukaanottaminen on Rinteen mukaan jokaisen maakunnan oma asia. Nykyisiä yksityisiä sopimuksia ei katkaista lainsäädännöllä.

11.33 Kysymys työllisyystoimenpiteiden vaikutuksista. Aiemmin Rinne on vastannut viisikon puolesta, mutta nyt käsiä nousee.

Rinne sanoo, että mitään ei tehdä ilman valtiovarainministeriön hyväksyntää. Sipilän mukaan viime hallitusohjelmassakaan ei ollut numeraalisia tavoitteita millään keinolla. Haavisto korostaa, että hallitus aikoo kokeilla negatiivista tulovero, jossa on aktivoivia elementtejä.

11.28 Media kysyy hallitusohjelman taloudellisista reunaehdoista. Esimerkiksi 4,8 prosentin työttömyystavoite on todella kova. Rinne vakuuttaa, että hallitus on valmis reagoimaan, jos talous ei kasva odotetusti.

11.26 Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtaja kysyy, minkälaisia panostuksia opiskelijoiden sosiaaliturvaan on tulossa.

Lisäksi Rinne sanoo, että opiskelijoiden asema arvioidaan sosiaaliturvauudistuksessa, joka aloitetaan tällä hallituskaudella komiteatyönä. Rinteen tavoitteena on tuoda opiskelijat sosiaaliturvan piiriin.

11.21 Eräs kansalainen on huolissaan energiasta, työllisyydestä ja maakunnista. Rinteen mukaan uusiutuvat energianlähteet ovat keskeisessä osassa hallituksen toimia. Hallitus on myös valmis myöntämään jatkolupia nykyisille ydinvoimaloille.

11.14 Henriksson: Ministerit kiertävät ympäri Suomea kirjastoissa kertomassa hallitusohjelmasta. Jokainen ministeri kiertää ainakin kolmessa kirjastossa, eli luvassa on ministerivisiitti ainakin noin 60 paikkakunnalle

11.11 Poliisille ja oikeuslaitoksille on luvassa lisää rahaa. Henriksson sanoo, että poliisien läsnäolo tulee näkymän aiempaa paremmin myös syrjäseuduilla.

11.09 Tältä hallitukselta on tulossa todella suuret panostukset koulutukseen, sanoo Anna-Maja Henriksson. Muun muassa oppilashuoltoon aiotaan panostaa kaikilla oppiasteilla. Toisen asteen koulutussatsaukset eivät jää vain oppivelvollisuusiän nostoon.

– Rkp on nyt palannut hallitukseen, sanoo Henriksson puheenvuoronsa aluksi.

10.56 Haavisto sanoo, että hallitusohjelma on maailman kunnianhimoisin ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Rinteen hallitus tavoittelee hiilineutraliutta vuonna 2035 ja siitä eteenpäin hiilinegatiivisuutta. Se tarkoittaa, että vuodesta 2035 eteenpäin Suomi sitoo enemmän hiiltä kuin se tuottaa.

10.55 Nyt on vuorossa Pekka Haavisto, joka aloittaa kiittämällä muista puheenjohtajia.

10.54 Seuraavan hallituksen työmarkkinatoimet ovat pitkälti työmarkkinajärjestöjen varassa. Sipilän mukaan Suomessa on nyt tulosvastuullinen kolmikanta.

10.53 Sipilä sanoo olevansa erityisen ylpeä hallituksen yrittäjäpaketista. Hänen mukaansa yrittäjyyden arvostus on tunnistettu.

10.47 – Neuvotteluprosessissa on ollut aivan upeita ihmisiä. On voitu ratkaista vaikeitakin asioita, Antti Rinne kiittelee puheenvuoronsa päätteeksi.

10.46 Ministereiden määrä vahvistetaan. Rinteen hallituksessa on 19 ministeriä, ja salkkujako menee kuten medialle aiemmin vuodettiin:

10.43 Rinne vahvistaa, että pysyviä menonlisäyksiä on 1,23 miljardin euron edestä. Lisäksi investointeja tehdään 3 miljardin euron edestä talouskasvun vauhdittamiseksi.

10.39 Rinteen mukaan tavoitteena on, että julkinen talous on tasapainossa vuonna 2023, ja että velan suhde bruttokansantuotteeseen lähtee alenemaan. Tämä on Rinteen mukaan mahdollista tavallisessa taloudellisessa tilanteessa.