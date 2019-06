Syntymässä oleva hallitus lupaa kohentaa työllisyystilannetta – Rinne uskoo työttömyysasteen painuvan 4,8 prosenttiin vuonna 2023

Urakasta tulee hallitukselle vaikea, ja julkisen talouden kannalta merkitystä on paljonkin sillä, millaisin toimin ja mihin tavoitellut uudet työpaikat syntyvät.

– Lähtökohta on se, että tehdään päätöksiä siinä ajassa, Rinne sanoi.

Työttömyysaste pyritään painamaan 4,8 prosenttiin



Talouskasvu ehtii heitellä vielä moneen kertaan lähivuosina, mutta laskelmissa on työttömyysasteen lasku peräti 4,8 prosenttiin vuonna 2023. Rinteen mukaan 4,8 prosenttia on valtiovarainministeriön laskelma ja hän uskoo sen toteutuvan heidän reunaehtojensa vallitessa.

– Se tulee toteutumaan. Maailmahan voi muuttua välillä vaikka miksi, sen takia meillä on ensimmäisen kerran Suomen historiassa kehyssäännöissä tällainen vastasyklinen mahdollisuus talouspolitiikan tekemiseen, Rinne sanoi.

"Putkesta täytyy tulla paljon tavaraa"



Kun uusia työllisyystoimia mietitään, näyttävät vanhatkin vielä puhuttavan. Maanantaina julkaistuun hallitusohjelmaan on kirjattu, että aktiivimallin leikkurit ja velvoitteet puretaan, kun työllisyysvaikutuksiltaan vastaavista toimenpiteistä on päätetty. Kiinnostavaa on, että Iltalehden viikonloppuna julkaisemassa hallitusohjelmaluonnoksessa todetaan vain, että puretaan aktiivimallin leikkurit ja velvoitteet.