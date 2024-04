Muusikkopariskunta Ashanti ja Nelly: kihlat ja lapsi tulossa!

View this post on Instagram

– Tämä uusi vuosi elämässäni on siunaus täynnä rakkautta, toivoa ja odotusta. Äitiys on jotain, jota olen odottanut innolla, ja tämän jakaminen perheeni, sulhaseni ja uskollisten fanieni kanssa, jotka ovat olleet niin tukevia urallani, on uskomaton kokemus, Ashanti kertoi Essencelle.