Lähde: Ellen DeGeneres muutti puolisoineen lopullisesti Yhdysvalloista – tässä syy

Ellen DeGeneresin, 66, lähipiiriin kuuluva henkilö on kertonut The Wrapille, että hän on vaimonsa Portia de Rossin, 51, kanssa muuttanut Ison-Britannian maaseudulle, laittanut Montecitossa sijaitsevan kartanonsa myyntiin eikä aio koskaan palata Yhdysvaltoihin. Heidän ensisijaisen syyn kerrotaan olevan Donald Trumpin valinta Yhdysvaltain presidentiksi.