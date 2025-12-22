65 vuoden ikäraja koskee niitä, jotka ovat asevelvollisia lain tullessa voimaan.

Reserviläisikä nousee ensi vuoden alusta 65 ikävuoteen. Muutoksen myötä asevelvollinen kuuluu reserviin sotilasarvostaan riippumatta sen vuoden loppuun, jona hän täyttää 65 vuotta.



Nykyisin reservin yläikäraja on miehistöllä 50 vuotta ja upseereilla sekä aliupseereilla 60 vuotta.



Muutos antaa Puolustusvoimille ja Rajavartiolaitokselle lisää mahdollisuuksia sijoittaa osaavia henkilöitä poikkeusolojen avaintehtäviin sotilasarvosta riippumatta.



Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoo tiedotteessa, että vuonna 2031 Suomen reservin kokonaislaajuus on noin miljoona ihmistä.



– Yhdessä kaikkien muiden puolustusta vahvistavien toimenpiteiden kanssa tämä on viesti, että Suomi pitää turvallisuudestaan huolta nyt ja jatkossa, Häkkänen sanoo.

Laissa ei säädetä vapaaehtoisen iästä

Kertausharjoituksiin määrätään jatkossakin vain sellaisia reserviläisiä, joilla on sodan ajan sijoitus.



Vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan voi jatkossa osallistua ilman laissa säädettyä yläikärajaa.



Tasavallan presidentti vahvisti lain reserviläisiän nostosta maanantaina.