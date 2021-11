Republikaanit puhuvat jo "Bidenflaatiosta" – presidentti lupaa puuttua hintojen nousuun: "Kaikki bensiinistä leipään maksaa enemmän"

– Vaikka palkat kasvavat, meillä on silti haasteita ja meidän täytyy puuttua niihin, hän lisäsi.

Kuluttajahintojen nousu on ollut nopeaa, kun Yhdysvaltain talous elpyy koronakuopasta. Hintoja ovat nostaneet paitsi korkea kysyntä myös maailmanlaajuiset toimitusongelmat sekä pula työntekijöistä Yhdysvalloissa.

Keskuspankki Fed on sanonut pitävänsä inflaatiopiikkiä väliaikaisena ilmiönä, mutta toistaiseksi hinnoissa ei ole näkynyt merkkejä nousutahdin rauhoittumisesta.Syyskuusta kuluttajahinnat nousivat 0,9 prosenttia, kun ennakko-odotus oli 0,6.

Suurtyöttömyys hiipumassa

Fedin inflaatiotavoite on pitää hintojen vuosinousu kahdessa prosentissa. Keskuspankki on torjunut ajatukset korkojen nostamisesta, koska katsoo, ettei talous ole vielä päässyt koronakriisin yli.Koronakriisin aiheuttama suurtyöttömyys on sitä vastoin hiipumassa. Uusia työttömiä ilmoittautui uuden tilaston mukaan viime viikolla 267 000. Lukema oli alin sitten viime vuoden maaliskuun.