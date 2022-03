Renny ja Johanna Harlinin tapahtumarikkaassa realityohjelmassa kurkistetaan kulisseihin

– Sarja kertoo ennen kaikkea rakkaudesta avioparin välillä, jolla ei ole edes pysyvää kotia. Matkustamme ympäri maailmaa, ja koti on aina siellä missä me olemme yhdessä. Toivomme, että ohjelma välittää ihmisille positiivisen esimerkin rakkauden voimasta. Meidän molempien elämä on muuttunut täydellisesti tämän puolentoista vuoden aikana, jonka olemme olleet yhdessä. Elämämme on satumaista ja ihanaa, ja tämä kaikki johtuu rakkaudesta. Uskomme, että rakkaus on se voima, joka pyörittää tätä maailmaa. Kun kaksi ihmistä rakastaa toisiaan, kaikki on mahdollista, Renny Harlin kertoo.