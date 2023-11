Reissu mielessä? Listasimme Black Fridayn lomatarjoukset

Vaikka kulutushysteriaan ei kannata mennä mukaan, Hintaoppaan maajohtaja Liisa Matinvesi-Basset kertoi Huomenta Suomessa, että ennen joulua mainostettu Black Friday todella on vuoden edullisin ostospäivä.

– Jos oikeasti on nyt Black Weekin tai Black Fridayn aikaan ostotarpeita tai ostaa joululahjoja etukäteen, kyllä se on hyvä päivä ostaa. Jos tuotteen saa alennuksella ja sitä tarvitsee, se on silloin säästöä, Matinvesi-Basset kuvasi.