Rehtori kuulutti 15 vuotta sitten pahaenteiset sanat – pian Katariina Juseliukselle selvisi, että koulussa ammutaan ja lähetti äidilleen pysäyttävän viestin: "Entä jos mä kuolen"

Ystävä ihmetteli, miksi koulun putket kolisevat

Hieman ennen puoltapäivää rehtorilta tuli kuulutus, että kaikkien on pysyttävä luokassa, eikä ovia tai ikkunoita saa avata. Rehtori painotti, että luokista ei saa lähteä mihinkään, sillä kyseessä on vakava tilanne.

Juselius oli ammuskelun aikana kotitalousluokassa ja vieressä ollut ystävä ihmetteli, miksi koulun putket kolisevat oudon paljon. Aika pian he saivat muilta oppilailta viestejä, että koulussa on ammuttu ja ihmisiä on kuollut.