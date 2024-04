Jokelan koulusurmasta selvinneeltä Katariina Juseliukselta koskettava somepäivitys Vantaan tragediasta

Vantaan kouluampuminen on herättänyt valtavasti keskustelua sosaalisessa mediassa. Tragediaa kommentoi omalla Instagram-tilillään myös missinä tunnettu Katariina Juselius , joka selvisi Jokelan koulusurmasta vuonna 2007.

View this post on Instagram

– Ajatukseni ovat koulun oppilaissa sekä koululaisten vanhemmissa ja läheisissä, joiden on varmasti vaikea ymmärtää tilannetta. Koulun pitäisi olla kiva ja turvallinen ympäristö jokaisellle lapselle ja nuorelle, mutta uskon monen pelkäävän nyt kouluun menoa. Itse ainakin jouduin useita vuosia kamppailemaan pelon kanssa koulussa ja muissa julkisissa paikoissa, Juselius kirjoittaa.

– Syy on jossain syvemmällä ja jokaisen lapsen ja nuoren mielenterveyongelmiin tai kiusaamiseen pitäisi puuttua. Ei kukaan tähän maailmaan synny pahana, vaan pahoihin tekoihin on aina joku syy.

Hän toivoo, että tekijän motiivin lisäksi julkisuuteen kerrottaisiin myös muista syistä, jotka johtivat tekoon. Se voisi Juseliuksen näkemyksen mukaan auttaa sekä lapsia että vanhempia ymmärtämään, mitä on tapahtunut ja miten vastaavaa voitaisiin ehkäistä tapahtumasta tulevaisuudessa.

– Oman musiikin promoaminen on tuntunut nyt väärältä näin synkkinä aikoina, mutta musiikin ja viihteen voima on auttanut minua eteenpäin. Koska tässä maailmassa on niin paljon pahaa, niin haluan tehdä vain hyvän mielen musiikkia. Toivottavasti se tuo iloa kaikkiin hetkiin.