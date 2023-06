Suomen nopein mies lähestyy maagista haamurajaa – yhdellä muutoksella käänteentekevä vaikutus: "Olemme oikeilla jäljillä"

– On ajatukset muuttuneet. Uskon siihen, mitä valmentaja on mulle sanonut, että alle 10,10, varmasti pystyy. Kun koko ajan tuosta sadasosia lähteen, niin se 100 metrin pikajuoksun haamuraja alkaa lähestyä. Sanoisin, että ajattelu on radikaalisti muuttunut ja treeneissä löytänyt sen uuden palon, mitä oli vaikea löytää Suomen ennätyksen jälkeen. Nälkää on, Samuelsson vakuuttaa MTV Urheilulle.