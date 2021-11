Red Bull -rääväsuu väittää: Mercedes hidastui kuohuttavalla tavalla – poisti kyseenalaisen ratkaisun

Mercedeksen takasiipiratkaisu on ollut tapetilla jo tovin ajan F1:ssä. Kohu voimistui Brasiliassa, missä Lewis Hamiltonin aika-ajosuoritus hylättiin laittoman takasiiven takia.

– Mercedeksen vauhti hidastui viikonlopun edetessä. Se johtui siitä, että he käyttivät takasiipeä, joka ei enää taipunut. Heidän huippunopeutensa oli yhtäkkiä ihan normaalilla tasolla, Marko sanoi Saksan Skylle.

– Oletan, että he eivät uskalla enää käyttää ratkaisua uudelleen, koska FIA:lla on työkalut sen tarkisteluun. En usko, että he ottavat riskiä, Marko epäili perään.