Lähteet: Max Verstappenin isä jää sivuun – alla raju yhteenotto Red Bull -pomon kanssa

Jos Verstappenin poisjäänti on sikäli kiintoisaa, että hän laukoi juuri viikonloppuna ajetun Bahrainin GP:n yhteydessä rajua tekstiä Red Bullin tallipäälliköstä Christian Hornerista , joka on ollut viime viikot yhä voimistuvan kohun keskipisteenä. Verstappenin ja Hornerin kerrotaan myös ottaneen sanallisesti yhteen Bahrainissa.

Horneriin on kohdistettu hänen alaisensa esittämiä syytöksiä sopimattomasta käytöksestä, mutta Red Bullin emoyhtiö on antanut Hornerin jatkaa tehtävässään. Asiaan liittyen suoritettiin laajamittaiseksi kerrottu tutkinta, jonka riippumattomuus on kuitenkin eri medialähteiden mukaan asetettu sittemmin kyseenalaiseksi. Red Bullin itävaltalaispuoli olisi ollut valmis erottamaan Hornerin välittömästi, mutta thaimaalaisomistajat olivat toista mieltä.