Real Madridin englantilainen supertähti jatkoi historiallisia urotekojaan

Brasilialainen on tehnyt viimeisessä neljässä ottelussaan Real Madridille kuusi maalia ja antanut neljä syöttöä.

Viime kaudella Dortmundin paidassa 14 maalia tehnyt Bellingham on tehnyt tässä vaiheessa kautta Madridissa jo 15 osumaa. Tilillä on enemmän debyyttikauden maaleja kuin kenelläkään Real Madridissa aiemmin. Taakse ovat jääneet niin Alfredo Di Stefano kuin Cristiano Ronaldokin. Bellingham on tehnyt maaleistaan kolme päällä, kolme vasemmalla jalalla ja yhdeksän oikealla.