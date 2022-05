Real Madridilta ilmiömäinen nousu – Pep Guardiolalta tyhjentävä summaus: "Jalkapallo on arvaamatonta"

– Minulla on ollut raskaita tappioita. Barcelonassa Chelseaa vastaan, jolloin molemmat ottelut olivat poikkeuksellisia, mutta emme päässeet finaaliin. Se on raskasta meille, sitä ei voi kieltää, Guardiola totesi.

– He laittoivat paljon pelaajia boksiin, Militaon (Eder), Rodrygon, Viniciuksen, Benzeman ja laittoivat keskityksiä ja tekivät kaksi maalia. Emme pelanneet parastamme, mutta se on tavallista, välierässä pelaajat tuntevat painetta. Jalkapallo on arvaamatonta, se on kuten tämä peli. Meidän täytyy hyväksyä se, Guardiola summasi.