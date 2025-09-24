Jalkapallon Espanjan pääsarjassa La Ligassa Real Madrid jatkoi väkeviä otteitaan kaatamalla vieraskentällä Levanten maalein 4-1. Voitto oli madridilaisille kuudes. Seura on voittanut kaikki kauden pääsarjaottelunsa.
Katso ottelun maalikooste videolta.
Ottelun avausmaali nähtiin vajaan puolen tunnin pelin kohdalla. Real Madrid painosti ja lopulta pallo päätyi Vinicius Jr:lle, joka siirsi tyylikkäästi ulkosyrjällään pelivälineen takakulmaan.
– Vou! Nyt kyllä vaadin lähikuvaa, ottelua MTV Katsomossa selostanut Tuomas Virkkunen totesi osumasta.
2-0-osuma oli sekin upeaa katsottavaa. 18-vuotias argentiinalainen Franco Mastantuono laukoi pallon millin tarkasti yläkulmaan vastahyökkäyksen pääteeksi.
– Sitä ei olisi kukaan ikinä ottanut missään, Virkkunen sanoi lähetyksessä.
Levante kavensi toisen puoliajan alussa. Maalin pääsi pukkaamaan lähietäisyydeltä Etta Eyong. Real Madrid onnistui kuitenkin maalinteossa vielä kahdesti. Ensin 3-1-osuma tuli rangaistuspotkusta, jonka antoi Kylian Mbappe. Ranskalainen nosti pallon maaliin panenkalla.
4-1-osuma syntyi turkkilaisen Arda Gülerin loistokkaasta esityöstä. Güler nosti pallon puolustajien väliin ja Mbappe juoksi tilanteen loppuun. Real johtaa voittonsa myötä La Ligaa viiden pisteen erolla Barcelonaan, joka on pelannut yhden ottelun vähemmän.